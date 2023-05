Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Mit Radfahrer kollidiert

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Wie der Polizei am Montag mitgeteilt wurde, beschmierten Unbekannte auf einem Spielplatz in der Schulstraße ein Spielgerät sowie in der Aalener Straße die Herlikofer Unterführung mit Farbe. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 900 Euro geschätzt. Hinweise zu den Verursachern nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Ellwangen: Mit Radfahrer kollidiert

Am Dienstag gegen 10:45 Uhr fuhr eine 68-jährige VW-Fahrerin aus einem Parkplatz eines Ärztezentrums in die Bahnhofstraße ein. Beim Hineintasten kollidierte sie mit einem auf dem Gehweg fahrenden 52-jährigen Fahrradfahrer, welcher in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Durch die Kollision erlitt dieser leichte Verletzungen.

