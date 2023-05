Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Manipulation an Fahrzeug

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Gegen 15:30 Uhr am Montag wollte eine 24-Jährige mit ihrem Skoda vom Hammersbachweg nach links auf die Ellwanger Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine in Richtung Innenstadt fahrende 35-Jährige in ihrem Mazda 6. Es kam zum Zusammenstoß. Die Toyota-Fahrerin wurde leicht verletzt. Bei der Kollision entstand Sachschaden von 3.500 Euro.

Sulzbach-Laufen: Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter machte sich zwischen Mittwoch, dem 10.05.2023, 21:00 Uhr und Freitag, dem 12.05.2023, 19:30 Uhr an einem in der Klingenstraße geparkten VW Caddy zu schaffen und löste dabei offenbar die Radmuttern am vorderen linken Rad. Glücklicherweise fiel dem 36-jährigen Fahrer die Manipulation auf, bevor Schlimmeres passierte.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 40-0 zu melden.

