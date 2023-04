LPI-SLF: Fahrten unter Drogeneinfluss

Pößneck (ots) - Am gestrigen Tage gegen 16:00 Uhr kam es in Pößneck im Bereich der Orlamünder Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-jährige E-Bike-Fahrerin kam, vermutlich aufgrund von Bremsversagen, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Die 66-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Zaun sowie am E-Bike entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

