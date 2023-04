Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Rudolstadt (ots)

Am 11.04.2023 gegen 13:30 Uhr kam es in Rudolstadt im Bereich der Gustav-Freytag-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort. Aufgrund einer sofortigen Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug sowie einer genauen Beschreibung durch der am Unfallort gebliebenen 43-jährigen Unfallbeteiligten konnte der 61-jährige Flüchtige mitsamt seinem Pkw auf einem nahegelegenen Parkplatz festgestellt werden. Ein bei dem 61-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,3 Promille. Daraufhin wurde mit dem Beschuldigten eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der 61-Jährige muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell