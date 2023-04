Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ehrliche Finderin gibt mehrere tausend Euro Bargeld ab

Rudolstadt (ots)

Am Ostermontag fand eine Anwohnerin Rudolstadts eine mit mehreren tausend Euro Bargeld gefüllte, kleine Aktentasche auf einem Parkplatz. Unverzüglich gab die junge Frau die Tasche mitsamt Inhalt auf der Polizeistation ab. Am Dienstagmorgen dann erkundigte sich der mutmaßliche Verlierer auf der Polizeidienststelle nach dem Fund der besagten Tasche. Nachdem sowohl der entsprechende Inhalt, die Beschreibung der Geldtasche und der Verlust- bzw. Fundort zweifelsfrei zugeordnet werden konnten, übergab ein Kollege den wertvollen Fund an den rechtmäßigen Eigentümer. Dieser war glücklich und erleichtert, dass es noch ehrliche Finder gibt.

