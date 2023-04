Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schnuppertage und Teilnahme an Berufsmessen der Landespolizeiinspektion Saalfeld 2023

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla & Sonneberg (ots)

Interesse am Polizeiberuf? Dann könnten Euch unsere Schnuppertage bzw. allgemeinen Beratungsgespräche/ Berufsmessen interessieren. Bei den Schnuppertagen bieten wir interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, im Rahmen eines "aktiven Beratungsgespräches" die Polizei näher kennenzulernen. Du erhältst Informationen rund um den Polizeiberuf, zum Bewerbungsverfahrenen und den Einstellungsvoraussetzungen. Wir beantworten Fragen zu den unterschiedlichen Dienststellen und Einheiten und ermöglichen Dir einen Einblick in die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen. An den Schnuppertagen werden wir z.B. auch (je nach Möglichkeit) die Wasserschutzpolizei, die Kriminalpolizei oder die Einsatzunterstützung aufsuchen.

Wann? Allgemeiner Beratungsnachmittag:

Freitag, 05.05.2023, 14.00 Uhr - 17.00 Uhr (sowohl persönlich oder telefonisch möglich, keine Dienststellenbesichtigung)

Schnuppertag mit o.g. Inhalten/ Dienststellenbesuchen:

Dienstag, 18.07.2023, und Donnerstag, 17.08.2023, jeweils 08.00 Uhr - 14.30 Uhr

Wo? Treffpunkt jeweils in der Landespolizeiinspektion Saalfeld, Promenadenweg 9, 07318 Saalfeld

Für die Teilnahme an den Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Diese werden per E-Mail an nachwuchsgewinnung.lpislf.@polizei.thueringen.de oder unter der Telefonnummer 03671 561509 entgegengenommen.

Die E-Mail sollte folgende Daten enthalten: Betreff: Schnuppertage und das jeweilige Datum bzw. Inanspruchnahme Beratungsnachmittag Name, Vorname, Alter, Adresse und telefonische Erreichbarkeit.

Weiterhin hast Du die Möglichkeit mit uns auf folgenden Berufsmessen persönlich ins Gespräch zu kommen.

-20.04.2023 bis 21.04.2023, gofuture - GutsMuths-Halle in Neuhaus am Rennweg

-22.04.2023, Berufe aktuell - Festhalle in Neustadt an der Orla

-27.04.2023 - GirlsDay in der LPI Saalfeld

-12.05.2023 bis 13.05.2023, FAMOS 2023 - Eishalle in Sonneberg

-12.05.2023 bis 14.05.2023 Uhr, Saale-Orla-Schau in der Shedhalle in Pößneck

-03.06.2023 - Blaulichttag in Sonneberg

Wir freuen uns auf Dich! Bei Fragen zu den Themen, Bewerbungen zur Ausbildung, einem Praktikum, einem Schnuppertag, oder den Berufsmessen, ruf uns gern auch über die o.g. Termine hinaus jederzeit an oder schreib eine E-Mail.

Kontakt:

Ivonne Weitzdörfer-Zille

Einstellungsberaterin

Tel.: 03671 561509

E-Mail: nachwuchsgewinnung.lpislf.@polizei.thueringen.de

