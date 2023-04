Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall eines Motorradfahrers

Föritztal (ots)

Am 07.04.2023 kam es gegen 14:30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Föitztal und Schauberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Zweiradfahrer kam in einer Kurve zu Sturz und verletzte sich an der Hand. Zur Überprüfung der Verletzung wurde der 20-Jährige durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl an einem Leitpfosten als auch am Motorrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell