LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Drogen

Grobengereuth (ots) - Am gestrigen Tage gegen 14:45 Uhr kam es in der Ortslage Grobengereuth auf Höhe der dortigen Gaststätte zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Zweiradfahrer kam aus ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde der 43-Jährige verletzt und in der Folge durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden. Rückfragen ...

