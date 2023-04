Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall unter Alkoholeinfluss

L1093 Rosenthal am Rennsteig (ots)

Am 09.04.2023 gegen 04:45 Uhr wurde die Polizei informiert, dass im Bereich der L1093 nahe Rosenthal am Rennsteig ein Pkw im Straßengraben stehen soll. Die Polizeibeamten konnten vor Ort den Pkw ausfindig machen und vermuteten einen Unfall, da ein Leitpfosten umgefahren war. Vom Fahrer des Pkw fehlte jede Spur. Durch Ermittlungen konnte der Halter und damit mögliche Fahrer ausfindig gemacht werden. Bei dem 23-Jährigen wurde in der Folge ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 1,3 Promille ergab. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der 23-Jährige muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

