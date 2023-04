LPI-SLF: betrunken mit Fahrrad unterwegs

Rockendorf (ots) - Am frühen Samstagabend wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Jagdkanzeln im Bereich Rockendorf umgeschmissen. Weiterhin wurde das Dach einer Futterraufe beschädigt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de ...

