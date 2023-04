LPI-SLF: ohne Zulassung und Fahrerlaubnis unterwegs

Rudolstadt (ots) - Kurz vor 1 Uhr stellten Beamte vom Inspektionsdienst Saalfeld heute eine 44-jährige in Rudolstadt fest, die betrunken und ohne Fahrerlaubnis mit ihrem Audi unterwegs war. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab 0,92 Promille, was der gerichtsverwertbare Test in der Dienststelle bestätigte. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 ...

mehr