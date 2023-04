Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Rudolstadt (ots)

Kurz vor 1 Uhr stellten Beamte vom Inspektionsdienst Saalfeld heute eine 44-jährige in Rudolstadt fest, die betrunken und ohne Fahrerlaubnis mit ihrem Audi unterwegs war. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab 0,92 Promille, was der gerichtsverwertbare Test in der Dienststelle bestätigte.

