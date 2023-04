LPI-SLF: Zigarettenautomat ließ sich nicht öffnen

Rudolstadt (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Rudolstadt stellten Beamte vom Inspektionsdienst Saalfeld am Samstag gegen 22.40 Uhr fest, dass ein 59-jähriger seinen Pkw Opel unter dem Einfluss von berauschenden Mittel führte. Nach der Blutentnahme wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld ...

