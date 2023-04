LPI-SLF: betrunkene Fahrradfahrer

Theuern (ots) - Am frühen Freitagmorgen stellten Polizeibeamte in Theuern (Landkreis Sonneberg) einen Pkw Subaru fest und unterzogen diesem einer Verkehrskontrolle. Bei dem 28-jährigen Fahrer wurde Atemalkohol in Höhe von 0,7 Promille festgestellt. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Sonneberg Telefon: 03675 875 0 ...

mehr