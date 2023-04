LPI-SLF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Saalfeld (ots) - Zwischen Freitag 20 Uhr und Samstag 8 Uhr versuchten Unbekannte, einen Zigarettenautomat in der Saalfelder Industriestraße aufzusprengen. Der Automat hielt dem Sprengkörper stand, so dass nichts entwendet werden konnte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Saalfeld unter 03672/417-1464 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld ...

