POL-IZ: 220617.1 Büsum: Wärmepumpe aus Rohbau entwendet

Meldorf (ots) - Am Dienstag um 18:35 Uhr versuchten zwei junge Männer, in einem Drogeriemarkt am Raiffeisenplatz eine Geldbörse zu entwenden. Ein Angestellter der Filiale ertappte die beiden Täter und forderte die Geldbörse erfolgreich zurück. Nachdem beide Täter zunächst flüchteten, konnten Polizeibeamte den ersten Täter, einen 23jährigen Heider, stellen. Dieser hatte überdies noch einen Haftbefehl über 100 ...

mehr