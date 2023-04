Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: betrunken in Leitplanke gefahren und abgehauen

Blankenstein (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam ein 23jähriger Ford-Fahrer am Ortsausgang Blankenstein in Richtung B90 mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitplanke. Danach leiß er seinen PKW an der Unfallstelle zurück und lief nach Hause. Hier konnte er durch die Polizei angetroffen werden. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,30 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde bei ihm im Krankenhaus Schleiz durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht wurden eingeleitet.

