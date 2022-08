POL-PDPS: Handtasche auf Schlossplatz gestohlen

Pirmasens (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden vier Autos aufgebrochen. Die hintere Tür der Fahrerseite eines in Höhe Sedanstraße 5 geparkten Renault Kangoo wurde eingeschlagen. Aus dem Fußraum wurde ein Rucksack entwendet. Dem Wert des Rucksackes in Höhe von 10 Euro stehen 400 Euro Sachschaden gegenüber. Die Scheibe der Fahrertür eines vor dem Anwesen Luisenstraße 60 geparkten Seat Ibiza wurde zum Bersten gebracht. Hier wurde der unter der ...

mehr