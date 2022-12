POL-ANK: Nachmeldung zur Verfolgungsfahrt in Wolgast

Wolgast (ots) - Unbekannte haben in der vergangenen Nacht (29.12.2022, 01:00 Uhr) versucht, ein Mazda CX-5 vom Gelände eines Autohauses in der Wedeler Straße in Wolgast zu stehlen. Das Auto hatte einen Verkaufswert von über 20.000 Euro und war nicht zugelassen. Beim Wegfahren vom Gelände fuhr der unbekannte Fahrer über einen Bordstein, weshalb der Unterboden des Fahrzeugs beschädigt wurde. Der Mazda wurde ...

