Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannte versuchen Mazda vom Autohaus zu stehlen

Wolgast (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht (29.12.2022, 01:00 Uhr) versucht, ein Mazda CX-5 vom Gelände eines Autohauses in der Wedeler Straße in Wolgast zu stehlen. Das Auto hatte einen Verkaufswert von über 20.000 Euro und war nicht zugelassen. Beim Wegfahren vom Gelände fuhr der unbekannte Fahrer über einen Bordstein, weshalb der Unterboden des Fahrzeugs beschädigt wurde. Der Mazda wurde anschließend vor Ort abgestellt und zurückgelassen. Die Täter flüchteten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Bandendiebstahls und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell