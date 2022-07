Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Holzdiebstahl Gemarkung Saarfels,Zeugen gesucht!

Beckingen-Saarfels (ots)

In der Zeit von Freitag, den 22.07.2022, 12:00 Uhr - Montag, den 25.07.2022, 12:00 Uhr wurden von einem privaten Grundstück in der Gemarkung Saarfels, hier verlängerte Wendelinusstraße in Richtung Fischerberghaus, insgesamt 7 Nadelholzstämme, je 4 Meter Länge, Durchmesser ca.25 cm, von einem bislang U.t. entwendet. Aufgrund der Länge und des Gewichts dieser Stämme muss davon ausgegangen werden, dass diese mit einem Zugfahrzeug (Traktor o.ä.) mit Anhänger abtransportiert werden mussten. Wer hat zur besagten Tatzeit ein solches Gespann mit geladenem Holz durch Saarfels (Wendelinusstraße) oder Beckingen (Friedhofstraße/Herrenbergstraße)fahren gesehen. Detaillierte Hinweise bitte an die Polizei Merzig

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell