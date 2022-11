Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Einbruch in ein Wohnhaus in Bad Zwischenahn +++ Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Bad Zwischenahn

Bislang unbekannte Personen sind am Freitag, 11.November 2022, in Bad Zwischenahn in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In der Zeit von 07:30 bis 18:30 Uhr hebelten sie eine Terrassentür des Einfamilienhauses in der Straße Mastenweg auf und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403/927-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell