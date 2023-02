Polizei Hagen

POL-HA: Rosenmontagszug friedlich verlaufen - Bilanz der Polizei Hagen

Hagen (ots)

Auch der Karnevalsumzug am Rosenmontag (20.02.2023) verlief in Hagen friedlich und störungsfrei. Etwa 35.000 Menschen feierten entlang des Zuges in der Innenstadt und Teilen von Wehringhausen. Wegen eines medizinischen Zwischenfalls auf einem der Festwagen stand der Zug für einige Minuten still, wurde anschließend aber planmäßig fortgesetzt. Entlang der Strecke war die Polizei Hagen zum Schutz der Veranstaltung mit einer Vielzahl an Beamten präsent und wurde dabei von Einsatzkräften einer Hundertschaft unterstützt. "Ich bin mit dem Einsatzverlauf sehr zufrieden und habe mich darüber gefreut, so viele Menschen friedlich und ausgelassen feiern zu sehen", so Einsatzleiter Raimund Riedl. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell