Polizei Hagen

POL-HA: Vermisstenfahndung mit Hubschrauber

Hagen - Priorei (ots)

Am 19.02.2023 gegen 20:30 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Hagen einen Notruf nach Priorei. Der Sohn einer 68 jährigen Hagenerin hatte sich gemeldet, nachdem seine Mutter ihren Freitod angekündigt hatte. An der Wohnanschrift konnte die Hagenerin jedoch nicht angetroffen werden, so dass eine groß angelegte Suchaktion gestartet wurde. Zwischenzeitlich wurde die Suchaktion auch auf den Bereich Herdecke ausgeweitet und ein Polizeihubschrauber in Hagen und Herdecke zur Unterstützung eingesetzt. Die 68 Jährige konnte schließlich dank technischer Ermittlungen und der Mithilfe einer Anwohnerin unverletzt im Bereich Hagen Eilpe angetroffen und einem Krankenhaus zugeführt werden. (tx)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell