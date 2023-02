Polizei Hagen

POL-HA: Im Rotlichtmilieu mit Spielgeld bezahlt

Hagen-Innenstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen befand sich eine Gruppe junger Männer in der bekannten Straße des Hagener Rotlichtmilieus. Hier einigten sich zwei der Männer mit einer dortigen Dame auf diverse Dienstleistungen. Diese wurden auch durch die jungen Männer augenscheinlich bezahlt. Als die Männer das Haus bereits wieder verlassen hatten, bemerkte die dienstleistende Dame, dass die Männer ihr augenscheinlich Spielgeld, in Form von 4 x 20-Euro-Scheinen, gezahlt hatten.

Durch die Polizei konnte die Männergruppe auch im Nahbereich des Rotlichtmilieus nicht mehr angetroffen werden. Das Spielgeld wurde sichergestellt. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. (ab)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell