POL-HA: Boeler Karnevalsumzug am Tulpensonntag - Die Polizei zieht positive Bilanz

Hagen-Emst (ots) - Die Identität der drei, am Freitagvormittag, auf frischer Tat festgenommenen Einbrecher auf Emst, ist weitestgehend geklärt. Es handelt sich um einen vermeintlich 11-jährigen, sowie zwei 15- und 17-jährige, die alle keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Das Amtsgericht Hagen ordnete gegen die beiden älteren Jungen Untersuchungshaft an. ...

mehr