POL-DU: Altstadt: Tasche aus Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Drei bislang unbekannte Männer haben am Montagvormittag (17. April, gegen 9:40 Uhr) den Fahrer eines BMW auf der Mainstraße bestohlen. Als der 59-Jährige mit einer Reifenpanne am Fahrbahnrand anhielt und sich mit einem vermeintlichen Passanten den Platten näher anschaute, nutzte ein anderer Täter die Gelegenheit und entwendete eine Tasche mit Bargeld vom Beifahrersitz. Dann stiegen der vermeintliche Passant und der Täter in einen schwarzen Opel und fuhren in Richtung Lahnstraße davon. Am Fahrzeug waren Kennzeichen mit Wiesbadener-Städtekennung angebracht. Laut Zeugenaussagen waren die Diebe etwa 30 Jahre alt. Einer von ihnen soll eine schwarze Mütze und große, blaue Kopfhörer getragen haben. Dazu war er komplett dunkel gekleidet. Ein anderer trug eine schwarze Jacke und eine Jeanshose. Das Kriminalkommissariat 36 ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

