Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Diez (ots)

Am Sonntagabend (12.02.2023) wurde ein 28-jähriger Pkw-Führer aus der Verbandsgemeinde Nastätten um 22:15 Uhr in der Limburger Straße kontrolliert. Zu Beginn der Kontrolle gab der Mann falsche Personalien an. Nachdem die wahre Identität jedoch ermittelt werden konnte, stellte sich auch der Grund der Falschangabe heraus: er war bereits seit dem Jahr 2013 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand der Mann auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auch die 29-jährige Beifahrerin muss sich strafrechtlich verantworten. In einer von ihr mitgeführten Tasche konnte eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden.

