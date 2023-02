POL-PDMT: Katzenelnbogen. Fahrzeugführerin steht unter Drogeneinfluss

Hahnstätten (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, dem 07.02.2023 bis Samstag, dem 11.02.2023, 12:20 Uhr, wurde durch Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Lilienweg eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf und gelangten so ins Haus. Sämtliche Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Zeugen, die - auch schon in der Vortatphase - verdächtige Beobachtungen gemacht haben, ...

