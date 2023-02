POL-PDMT: Diez. Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss - Pkw nicht zugelassen

Fachbach (ots) - Am 12.02.2023 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Vorfall auf der B260, in Höhe Fachbach, dortige Ampelanlage. Zeugen meldeten einen weißen Mercedes Benz, E-Klasse, welcher die B260 aus Richtung Lahnstein in Fahrtrichtung Bad Ems befuhr. Den Schilderungen nach habe der Mercedes an der Ampelanlage mit hoher Geschwindigkeit ein weiteres Fahrzeug überholt, wodurch der entgegenkommende Verkehr zum Ausweichen ...

