POL-PDMT: Fachbach - B260 Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung.

Bad Marienberg (ots) - In der Nacht auf Samstag, 11.02.2023, begingen bisher unbekannte Personen mehrere Straftaten im Erlenweg in Bad Marienberg. Im Bereich der dortigen Schulen parkten zwei Kleinbusse, die als Schulbusse genutzt werden. An einem dieser Fahrzeuge wurden die Heck- und eine Seitenscheibe eingeschlagen, an dem zweiten Fahrzeug wurde ein Außenspiegel abgetreten und das hintere Kennzeichen entwendet. ...

