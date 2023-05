Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Fahrrad entwendet

Aalen (ots)

Remshalden: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 15:10 Uhr und 16:10 Uhr einen in der Talstraße am Fahrbahnrand geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Schorndorf: Fahrrad entwendet

Am Montag gegen 08 Uhr stellte eine 19-jährige Frau ihr Fahrrad an einem Fahrradständer am Bahnhof in der Karlstraße ab und verschloss dieses mit einem Fahrradschloss. Ein Dieb durchtrennte das Schloss zwischen 08 Uhr und 17:30 Uhr und entwendete das Fahrrad im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Fahrzeug überschlagen

Am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr befuhr ein 43-jähriger VW-Fahrer die L1225 in Richtung Oberberken. Dort wollte er ein anderes Fahrzeug überholen und verlor dabei die Kontrolle über seinen Pkw. Dieser überschlug sich mehrmals und kam auf der Fahrzeugseite am linken Fahrbahnrand zum Liegen. Der 43-jähriger erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand Totalschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montagabend 20:30 Uhr und Dienstagabend 20:30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Hotels in der Winterbacher Straße geparkten Audi und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

