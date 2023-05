Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Armbanduhr gestohlen, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Eine unbekannte Täterin soll am Montagnachmittag in der Sonnenhaldestraße die Armbanduhr eines Mannes gestohlen haben. Gegen 15:30 Uhr sei die Unbekannte auf den Mann, der zu diesem Zeitpunkt im Auto saß, zugegangen und habe ihn auf Englisch gefragt ob sie bei ihm putzen könne. Währenddessen habe sie wohl die Uhr von seinem Handgelenk gelöst und an sich genommen. Anschließend habe die Frau sich in Richtung Hardbergstraße entfernt. Laut dem Zeugen soll die Frau schlank, circa 1,75 m mit schwarzen kurzen Haaren in Form einer Bob-Frisur und gegen Ende 20 sein. Die Unbekannte habe gegenüber dem Mann angegeben, dass sie aus Portugal stamme. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 an die Beamten in Baden-Baden zu wenden. /jo

