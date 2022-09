POL-W: W Unfallflucht in Vohwinkel - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots) - In den vergangenen Tagen kam es in Wuppertal, Remscheid und Solingen zu folgenden Anzeigen aufgrund von Einbrüchen. Wuppertal - In der Bachstraße kam es zwischen dem 15.09.2022 (21:45 Uhr) und dem 16.09.2022 (07:10 Uhr) zu einem Einbruch in ein Schulgebäude. Über eine Beute ist bislang nichts bekannt. Einbrecher verschafften sich im Zeitraum vom 15.09.2022 (19:00 Uhr) bis zum 16.09.2022 (13:30 Uhr) in der Nevigeser Straße Einlass in ein ...

