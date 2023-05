Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis: Raub, Diebstahl eines E-Bikes, Unfall, Küchenbrand

Aalen (ots)

Lorch: Raub unter Jugendlichen

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:52 Uhr, wurde im Bereich Am Kreuzwiesle ein 16-Jähriger von vier Jugendlichen im Alter von 15-17 Jahren angesprochen und bedroht. Nachdem die Täter ihm die Bauchtasche entrissen hatten, flüchteten sie. Drei der vier Täter konnten durch die Polizei im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl eines E-Bikes

Am Mittwochabend, zwischen 19:10-19:15 Uhr, wurde bei der Remsgalerie in der Ledergasse ein blau-graues E-Bike der Marke Focus im Wert von 6.000 EUR entwendet. Der Inhaber hatte das Rad ordnungsgemäß angeschlossen und war nur 5 Minuten einkaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171-3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall auf B29

Am Mittwochmorgen gegen 09:45 Uhr, kam es auf der B29 bei Schwäbisch Gmünd in Fahrtrichtung Lorch zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der 52-jährige LKW-Fahrer wechselte die Fahrspur und übersah den PKW eines 24-Jährigen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch es zur Kollision kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen von ca. 9.000 EUR.

Aalen: Küchenbrand durch überhitztes Öl

Am Mittwochnachmittag gegen 17:50 Uhr bemerkte eine 19-Jährige, dass das Öl in einem Topf angefangen hatte zu brennen. Beim Versuch das Feuer mittels Wasser zu löschen, kam es zu einer Verpuffung. Die 19-Jährige wurde nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 500 EUR. Die Feuerwehr Aalen war mit einem Fahrzeug im Einsatz.

