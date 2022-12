Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung, zu der es am Mittwochabend im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim kam. Eine 20 Jahre alter Frau joggte gegen 17.00 Uhr die Seeschlossallee vom Seeschloss Monrepos kommend in Richtung Favoritenpark entlang. Kurz nach der Unterführung der Landesstraße 1138 näherte sich ein bislang unbekannter Fahrradfahrer von hinten und kniff der jungen Frau in das Gesäß. Als diese ihn daraufhin anschrie, setzte er seine Fahrt fort und bog bei der ersten Gelegenheit nach rechts in Richtung des angrenzenden Wohngebietes (Eglosheim) ab. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er hatte einen dichten dunklen Bart, dunkle Augenbrauen und trug eine dunkle Wollmütze. Bekleidet war er mit einer dunklen Winterjacke. An der rechten Seite des Gepäckträgers soll eine dunkle Fahrradtasche befestigt gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

