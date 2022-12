Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Opel Corsa im Schwalbenweg beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch zwischen 13:00 Uhr und 16:20 Uhr im Schwalbenweg in Sindelfingen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten roten Opel Corsa an dessen rechter Fahrzeugseite. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell