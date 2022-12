Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Pkw auf Supermarktparkplatz ausgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwoch um kurz vor 11 Uhr ein 20 Jahre alter BMW in Vollbrand. Der 22-jährige Fahrer stellte den BMW auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Zeppelinstraße in Steinenbronn ab, um einkaufen zu gehen. Als er etwa zehn Minuten später zurückkam und den Pkw startete, drangen Qualm und Flammen aus den Lüftungsschlitzen. Der 22-Jährige konnte den BMW sofort wieder verlassen und Hilfe rufen. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Steinenbronn mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen stand der BMW in Vollbrand, die Rauchsäule war bis Schönaich zu sehen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, das Fahrzeug wurde anschließend von einem Abschleppdienst abgeschleppt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, die Höhe des Sachschadens am Fahrzeug und ggf. dem Parkplatz ist noch nicht genau bekannt.

