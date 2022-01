Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) In Wellnessbad eingebrochen (06.01.2022)

Bad Dürrheim (ots)

In ein Wellness- und Gesundheitszentrum auf der Huber Straße eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Unbekannten hebelten die Türen zu verschiedenen Räumen auf und durchsuchten sie, wobei ihnen Wechselgeld in Höhe von mehreren hundert Euro in die Hände fiel. Zur Höhe des angerichteten Sachschadens liegen der Polizei noch keine Informationen vor. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis stehen die Berater unter der Telefonnummer 07721 / 601-253 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell