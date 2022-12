Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Firmeneinbruch in der Rudolf-Diesel-Straße

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch kam es in der Rudolf-Diesel-Straße in Holzgerlingen zu einem Einbruch in ein dort ansässiges Bauunternehmen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gelangten vermutlich über einen Zaun auf das Firmengelände und folglich durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude. Im Inneren wurde eine Bürotür aufgehebelt und eine Geldkassette mit einer dreistelligen Summe Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, zu melden.

