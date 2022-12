POL-LB: BAB 81/Steinheim an der Murr: Unfallflucht mit 5.000 Euro

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 01:05 Uhr mit einem Gullideckel eine Scheibe eines Juweliergeschäfts in der Straße "Stadtkirchenplatz" in Ludwigsburg eingeworfen. Aus der Auslage entwendete er im Anschluss eine bislang unbekannte Art und Menge an Schmuck. Die hinterlassene Sachschadenshöhe ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 ...

