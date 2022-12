Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: nach Straßenverkehrsgefährdung sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil sie am Dienstagabend im Bereich Leonberg aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage war, ihren PKW sicher zu führen, wird sich eine 18-jährige Dacia-Fahrerin wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Die junge Frau fuhr gegen 18.50 Uhr von einem Verkehrsübungsplatz kommend auf der Landesstraße 1187 vor einem Zeugen in Richtung Leonberg her. Der Zeuge bemerkte die unsichere Fahrweise der Vorausfahrenden, die im weiteren Verlauf nach rechts in die Berliner Straße abbog und bis zu einem P+R Parkplatz weiterfuhr. Die Frau war in Schlangenlinien unterwegs und kam auch auf die Gegenspur ab. Die hinzugerufene Polizei konnte die Fahrerin kontrollieren. Aufgrund ihres Gesundheitszustands, der auf eine bestehende Krankheit zurückzuführen ist, wurde ein Rettungswagen nachgefordert. Die 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Verkehrsteilnehmende, die durch die unsichere Fahrweise der Dacia-Lenkerin gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

