Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Donnerstag kam es in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines grauen Opel Corsa befuhr gegen 10.30 Uhr die Straße Bolwinsweg in Richtung Barenbergstraße. Als sie beabsichtigte nach links in die Hans-Nolte-Straße abzubiegen, verlangsamte sie ihr Fahrzeug. Ein hinter ihr fahrender PKW-Fahrer setzte zum Überholen an und streifte beim Wiedereinordnen den Corsa. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg (Tel. 04961-9260) in Verbindung zu setzen.

