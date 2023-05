Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis: Diebstahl eines Fahrzeugs, Unfall

Weinstadt-Großheppach: Diebstahl von Fahrzeug

Aus Großheppach wurde im Zeitraum Mittwoch, den 17.05.23 gegen 22:00 Uhr und Donnerstag, den 18.05.23 gegen 10:30 Uhr ein schwarzer Jeep, Grand Cherokee entwendet. Das Fahrzeug war vor dem Wohnhaus des Eigentümers geparkt. Hinweise auf die möglichen Täter liegen bislang nicht vor. Das entwendete Fahrzeug hat einen Wert von ca. 30.000 EUR.

Kernen i.R.: Unfall zwischen PKW-Anhänger und Radfahrer

Am Donnerstag kam es gegen 13:00 Uhr in der Hartstraße zu einer Kollision zwischen einem PKW-Anhänger und einem 5-jährigem Kind auf einem Fahrrad. Der 36-jährige PKW-Lenker kam der Gruppe mit drei Radfahrern entgegen. Das Kind kam etwas ins Straucheln, stieß gegen den Anhänger und stürzte durch die Kollision in den Grünstreifen und kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

