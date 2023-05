Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis:

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Jeep entwendet

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag wurde am nördlichen Ortsrand von Großheppach ein schwarzer Jeep Grand Cherokee entwendet. An dem etwa sechs Jahre alten Fahrzeug waren die Kennzeichen WN-MB 5128 angebracht. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen bzw. dem Verbleib des Fahrzeuges nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Unfall beim Überholen

Ein 28-Jähriger überholte am Donnerstag gegen 19.40 Uhr im Kurvenbereich der Schillerstraße mit seinem BMW einen Kia, der von einer 77-Jährigen gelenkt wurde. Während des Überholvorgangs touchierte er das Auto der Frau und entfernte sich anschließend unerlaubt. Rund drei Stunden später meldete er sich bei der Polizei. Bei seiner Überprüfung wurde festgestellt, dass er zu diesem Zeitpunkt alkoholisiert war. Er musste die Polizisten deshalb zur Blutprobe ins Krankenhaus begleiten. Zudem erwartet ihn eine entsprechende Strafanzeige.

Waiblingen: Whatsapp-Betrug

Im Raum Waiblingen wurden am Donnerstag zahlreiche Bürgerinnen und Bürger von Betrügern kontaktiert. Mitunter gab sich ein Betrüger über Whatsapp als Tochter einer 59-jähjrigen aus, die der Forderung einer Überweisung eines niedrigen vierstelligen Betrages aufsaß. Erst später flog der Schwindel auf. Die Polizei rät:

- Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen. - Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich! - Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um - Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Anfragen nach Geld über WhatsApp und andere Messenger sollten

immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten - Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank

Weitere Informationen finden Sie auch hier: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Murrhardt: Wohnungseinbruch

In der Gschwender Straße wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 20.30 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher -sind gewaltsam über eine Nebeneingangstüre ins Wohnhaus eingebrochen und entwendeten mehrere Tausend Euro. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu dem Tatgeschehen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Auenwald: Unfall beim Abbiegen

Eine 18-jährige Autofahrerin bog am Donnerstag gegen 20.30 Uhr von der Straße Kohlsteg in die Rathausstraße ab und übersah hierbei eine 12-jähirge Radfahrerin, die dort auf dem Gehweg fuhr. Beim Zusammenstoß verletzte sich das Kind leicht. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Fellbach: Gegen geparktes Auto gefahren

Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr am Donnerstag gegen 19.50 Uhr die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Hegnacher Straße, als er auf Höhe des Feuerwehrgerätehauses nach links abkam und mit einem geparkten Pkw Mazda kollidierte. Der Radfahrer habe sich hierbei leicht verletzt. Nach dem Vorfall sei er mit seinem Rad weggefahren und hinterließ am Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Radfahrer nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Feuerwehreinsatz

Wegen eines defekten Kompressors in einem Firmengebäude in der Willy-Rüsch-Straße war der Rettungsdienst und die Feuerwehr am Donnerstag gegen 16 Uhr im Einsatz. Das defekte Gerät hatte zwar noch kein offenes Feuer verursacht, jedoch stark gequalmt. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine in dem Gebäude. Der entstandene Sachschaden blieb gering. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst vorsorglich mit 5 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell