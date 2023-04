Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit Berichten aus dem Hohenlohekreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Ravenstein-Ballenberg: Hauswand gerammt und davongefahren Der Lenker eines bislang unbekannten Pkws befuhr von Freitag auf Samstag, vermutlich in den Abend- oder Nachtstunden, die Kurmainzstraße in Fahrtrichtung Merchingen. In einem Kurvenbereich, kurz vor dem Ortsausgang, kommt der oder die unbekannte Lenker/-in nach links von der Fahrbahn ab und streift zunächst einen Gartenzaun. Anschließend touchiert er ein Verkehrszeichen und kurz danach das Hauseck eines Anwohners. Bei der nun folgenden Flucht, die u. a. durch den Hof des Geschädigten führte, fielen von dem unbekannten Pkw verschiedene Teile ab. Die erste Spurensicherung der Polizei vor Ort ergab, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Pkw Seat Leon handeln könnte. Der Sachschaden an der Hauswand und den anderen Einrichtungen beziffert die Polizei auf über 10.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen und Hinweisgeber, denen verdächtige Fahrzeuge zur Tatzeit aufgefallen sind oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden an das Polizeirevier in Buchen unter Telefon 06281/9040 erbeten.

Hohenlohekreis

Forchtenberg: Unfall gebaut und geflüchtet Am gestrigen Samstag, gegen 14.45 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 1045 zwischen Ernsbach und Forchtenberg ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtig ging. Ein 76-jähriger VW-Lenker aus dem Hohenlohekreis befuhr die L 1045 von Ernsbach kom-mend in Richtung Forchtenberg. Unmittelbar hinter ihm fährt ein bislang unbekannter Pkw-Lenker in die gleiche Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache, evtl. infolge eines Fehlers beim Überholen, fährt der dahin-ter fahrende Pkw-Lenker dem 76-jährigen VW-Lenker hinten links auf. Durch den Aufprall geriet der VW des Seniors auf die Gegenfahrbahn, dieser kann noch ge-genlenken prallt aber auf eine Schutzplanke. Hierbei wird der VW angehoben und prallt noch in ein Verkehrszeichen und mehrere Sträu-cher und Bäume. Dies bemerkte wohl auch der Unfallverursacher. Anstatt sich aber um den Unfall zu kümmern wendete dieser seinen Pkw und flüchtet in Richtung Ernsbach. Am VW des 76-jährigen lösten alle Airbags aus, er wird durch das Unfallgeschehen schwer verletzt. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro, an den Leitplanken, etc. entstand Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher soll evtl. in einem orangenen Pkw BMW mit Heilbronner Zulassung geflüchtet sein. Die Polizei sucht dringend Zeugen und Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können. Telefonische Hinweise werden unter Telefon 07940/9400 beim Poli-zeirevier in Künzelsau erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell