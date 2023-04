Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.04.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Höpfingen: Holzdiebstahl - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten zwischen Freitag, den 7. April, und Donnerstag, den 20. April, Brennholz aus dem Gewann "Essigkrämer" bei Höpfingen. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten zu dem Holzplatz und nahmen circa ein Ster Brennholz mit. Für den Abtransport nutzten sie höchstwahrscheinlich ein Fahrzeug. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hardheim, Telefon 06283 50540, in Verbindung zu setzen.

Buchen: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Mit 1.1 Promille verursachte ein 19-Jähriger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Verkehrsunfall in Buchen. Gegen 21.50 Uhr war der Mann mit seinem Ford Mondeo in der Neue Buchener Straße unterwegs. Im Verlauf einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte eine Sandsteinmauer am rechten Fahrbahnrand. Von dieser wurde er abgewiesen, woraufhin der junge Fahrer nach rechts von der Straße abkam und der Ford mit der dortigen Sandsteinmauer kollidierte. Nach dem Unfall war der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 19-Jährige wurde durch die Einsatzkräfte aus dem Auto gerettet. Ein Alkoholtest zeigte 1,1 Promille an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben.

