POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Werkzeuge aus PKW entwendet - Zeugen gesucht!

Werkzeuge im Wert von 3.500 Euro wurde zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, aus einem PKW in der Keltenstraße in Ilsfeld entwendet. Der Renault Trafic stand nach Angaben des 33-jährigen Fahrers verschlossen am Fahrbahnrand. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, fehlten die Werkzeuge.

Hinweise zur Tat werden vom Polizeiposten Ilsfeld unter der Telefonnummer 07062 915550 entgegengenommen.

Unterheintriet: Holzscheite auf der Fahrbahn platziert und Unfall verursacht

Zwei große Holzscheite wurden am Donnerstag gegen 5.10 Uhr von Unbekannten auf der Landesstraße 1111 zwischen Unterheinriet und Löwenstein im Kurvenbereich platziert und verursachten damit einen Unfall. Ein 31-Jähriger fuhr mit seinem VW die L 1111 in Richtung Löwenstein entlang. Circa 200 Meter vor dem Ortseingang Vorhof fuhr er über die beiden große Holzscheite, die augenscheinlich absichtlich auf der Fahrbahn platziert wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden. Möckmühl: Betrunken Unfall verursacht

Am Donnerstagnachmittag verursachte ein 31-jähriger Seatfahrer auf der Lampoldshäuser Straße in Möckmühl in alkoholisiertem Zustand einen Unfall mit einem Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro. Der Mann fuhr gegen 15.20 Uhr vom Wohngebiet Brandhölzle in stadteinwärtige Richtung. Der 31-Jährige setzte zum Überholvorgang eines vor ihm fahrenden Renault an. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung kam der Mann nach links gegen einen Bordstein. Durch die Kollision stellte sich das Fahrzeug quer und kollidierte mit dem Renault. Durch den Unfall überschlug sich der Seat und blieb auf dem Dach liegen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte von den Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch beim Seatfahrer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Beim 31-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Bad Rappenau: Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht

Unbekannte verschaffte sich in der Nacht auf Freitag Zutritt zu einer Apotheke in der Raiffeisenstraße in Bad Rappenau. Die Diebe entwendeten zwischen 18.30 Uhr und 3.45 Uhreinen Tresor. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Wie die Täter in das Objekt gelangten ist bislang unklar. Hinweise zur Tat werden von der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1044444 entgegengenommen.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein 51-Jähriger parkte am Mittwochabend seinen Toyota Prius zwischen 19 Uhr und 21.50 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Heilbronner Karlstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, konnte er einen Schaden am Kotflügel in Höhe von circa 1.500 Euro feststellen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Rollerfahrer nach Unfall verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 58-Jähriger zu, nachdem er am Donnerstagnachmittag in der Urbanstraße in Heilbronn auf einen PKW auffuhr. Der Mann war mit seinem Kleinkraftrad in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe einer Zufahrt zu einem Parkplatz stockte der Verkehr. Der Mann erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf einen BMW X5 auf. Durch den Sturz wurde der Rollerfahrer leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzten 2.000 Euro.

Heilbronn: Unfall verursacht und weggefahren - Zeugen gesucht

In der Schubartstraße in Heilbronn kam es am Donnerstag zwischen 0.30 Uhr und 12 Uhr zu einer Unfallflucht mit einem Schaden von knapp 2.500 Euro. Eine 26-Jährige stellte ihren Mini Cooper auf Höhe der Hausnummer 7 ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, konnte sie vorne links einen Schaden feststellen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Fahrrad aufgefunden - Besitzer gesucht!

Ein schwarzes KTM Mountainbike konnte nach einem vermutlich am Dienstag stattgefundenen Diebstahl in Heilbronn aufgefunden werden. Die Besitzer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Mit dem Kontrollschwerpunkt "Poser und Raser" waren Beamte der Verkehspolizei Weinsberg am Donnerstag von 15 Uhr bis 21 Uhr im Stadtgebiet Heilbronn unterwegs. Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden 13 Fahrzeuge und 16 Personen intensiv überprüft. Zehn Fahrzeuge entsprachen nicht den Vorschriften, sodass ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Anzeige gebracht wurde. Eine Person besaß keine erforderliche Fahrerlaubnis und muss mit einer Anzeige rechnen. Zwei Fahrzeuge wurde sichergestellt und werden in den nächsten Tagen einer Gutachterstelle vorgeführt.

Heilbronn: Wilde Flucht vor Polizei - Unbeteiligte umgestoßen

Am Mittwochnachmittag befand sich eine Streife der Bereitschaftspolizei als Präsenzstreife zu Fuß in der Heilbronner Innenstadt. Gegen 17.30 Uhr kamen den Beamten zwei Jugendliche entgegen. Einer der beiden ergriff beim Erkennen der Polizei plötzlich die Flucht und rannte in Richtung Falkenstraße davon. Auf seiner Flucht stieß der 16-Jährige eine unbeteiligte 70-Jährige Fußgängerin aus dem Weg, weshalb die Frau stürzte und sich leicht am Ellenbogen verletzte. Bei seiner weiteren Flucht warf der Junge den verfolgenden Beamten eine Kleiderstrange in den Weg, wodurch diese allerdings nicht beschädigt wurde. Durch einen beherzt eingreifenden Passanten konnte der Junge an einer weiteren Flucht gehindert werden. Die Polizeibeamten, die sich direkt hinter dem Teenager befanden, nahmen diesen schließlich vorläufig fest. Eine Durchsuchung des Jugendlichen brachte eine Kleinstmenge an Cannabis zum Vorschein, was angeblich auch der Grund für seine wilde Flucht gewesen sein soll. Der 16-Jährige wurde im Anschluss an seine Eltern überstellt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

