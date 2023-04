Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einem Meldung aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Größerer Polizeieinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung

Einen größeren Polizeieinsatz gab es am Donnerstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, in der Heilbronner Innenstadt. Ein Zeuge hatte gegen 13.45 Uhr gemeldet, dass er kurz nach 13.30 Uhr im Bereich der S-Bahn-Haltestelle Rathaus einen Mann gesehen hat, der eine Schusswaffe bei sich getragen haben soll. Eine konkrete Bedrohung wurde nicht gemeldet und die Person soll den Gegenstand lediglich in der Hand gehalten haben. Aufgrund der Meldung fuhren dennoch umgehend mehrere Streifenwagen in den Innenstadtbereich. Trotz einer intensiven Fahndung konnte die Person nicht angetroffen werden.

