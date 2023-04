Polizei Bielefeld

POL-BI: Opfer bemerkt in letzter Sekunde Betrug

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Osnabrück-

Eine Bielefelderin bemerkte am Mittwoch, 19.04.2023, noch kurz vor der Geldübergabe einen Betrug und rief die Polizei.

Die Betrüger riefen eine 77-jährige Bielefelderin an und forderten sie auf, Wertsachen und Geld als Kaution für ihre Tochter in Osnabrück an eine Mitarbeiterin des Amtsgerichtes zu übergeben. Die Bielefelderin fuhr mit ihrem PKW sowie den geforderten Wertsachen nach Osnabrück. Als sie dort feststellte, dass das Amtsgericht nicht mehr geöffnet war, schöpfte sie Verdacht und rief die Polizei Bielefeld an.

Während sie einem Polizeibeamten den Sachverhalt schilderte und sich ihr Verdacht bestätigte, wartete sie mir ihrem Fahrzeug auf einem Parkplatz. Wenig später trafen dort Polizeibeamte der Polizei Osnabrück ein und nahmen die Strafanzeige auf. Zu einer Übergabe der Wertsachen war es nicht gekommen.

Glücklicherweise hegte die Bielefelderin rechtzeitig die nötigen Zweifel. Scheuen Sie sich nicht, wenn Sie verunsichert sind, die Polizei zu rufen!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell